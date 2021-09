Sardegna: 90 veterinari di Laore supporteranno Ats in lotta a "blue tongue"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' stato richiesto all'assessorato all'Agricoltura, inoltre, l'assegnazione temporanea di 90 medici veterinari, assunti da Laore, a supporto dell'Ats per la campagna vaccinale, con l'utilizzo di 120mila dosi rimanenti e di ulteriori 600mila che sono in fase di acquisizione da parte della Regione". Lo ha affermato questa mattina nel corso del question time in Consiglio regionale l'assessore alla Sanità, Mario Nieddu, rispondendo all'interrogazione presentata dai consiglieri di Leu sull'urgenza di dare risposte immediate all'incremento delle ore disponibili per i veterinari in servizio a Sassari e a Nuoro, e procedere alla stabilizzazione dei veterinari e degli assistenti veterinari che ne abbiano i requisiti. Il tutto visto il problema legato all'emergenza sanitaria dovuta ai nuovi focolai di lingua blu in Sardegna. L'assessore Nieddu ha reso noto che è stato dato mandato per la stabilizzazione di chi ne abbia i requisiti e che è stato bandito un concorso per l'assunzione di veterinari a tempo indeterminato. Sul contrasto alla diffusione della blue tongue è stato elaborato l'elenco delle aziende a rischio per iniziare tempestivamente la campagna vaccinale, oltre ad essere stato avviato l'utilizzo delle sostanze insetto-repellenti. Le aziende sarde da sottoporre a profilassi in tempi brevi sono 424 con circa 52 mila capi. (Rsc)