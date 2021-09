Campania: Saiello (M5s), su Circumvesuviana ora ci vuole un cambio di passo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "39 corse al giorno cancellate, due stazioni (via Monaci e via Viuli) chiuse e altre quattro fermate (Cavalli di Bronzo, Miglio d'oro, via del Monte e Villa delle Ginestre) utilizzate a scartamento ridotto. Quanto prevede il nuovo programma di esercizio della Circumvesuviana è assolutamente inopportuno in relazione al fabbisogno quotidiano di chi utilizza il principale mezzo su ferro della Campania, sia per motivi di lavoro o studio sia per fini prettamente turistici. Senza dimenticare che le stazioni depotenziate o chiuse sono prevalentemente in zone periferiche, in barba a tutti i progetti regionali di recupero delle periferie". Lo ha dichiarato in una nota il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle e presidente della IV Commissione regionale speciale Innovazione e Digitalizzazione Gennaro Saiello. (segue) (Ren)