Napoli 2021: Maresca, su parcheggiatori abusivi intervenire con progettualità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nell'ottica di recuperare le regole del territorio bisogna intervenire sulla piaga dei parcheggiatori abusivi. L'intervento non può essere solo repressivo, ma dovrà essere orientato verso una nuova progettualità. Penso, per quelli di loro naturalmente che non sono legati alla criminalità organizzata, a una gestione affidata a dei consorzi". Lo ha affermato Catello Maresca, candidato sindaco del centrodestra a Napoli, durante il confronto tra i candidati sindaco organizzato dal quotidiano il Mattino. (Ren)