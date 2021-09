Piemonte: Consiglio regionale, approvato all'unanimità il programma pluriennale Ires

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Consiglio regionale del Piemonte è arrivato oggi il via libera all’unanimità al programma pluriennale di ricerca 2020-2022 e al piano attività 2020 dell’Ires, l’Istituto di ricerche economico sociali del Piemonte. La delibera consiliare, illustrata dall’assessore alle Attività Produttive, prevede che le attività siano finanziate con 3,5 milioni l’anno e i progetti di ricerca in ambito sanitario con 1,25 milioni per ciascun anno. “L’Ires è uno strumento imprescindibile per la Regione - ha spiegato il capogruppo di Fratelli d’Italia - ci offre l’opportunità per costruire una politica buona e seria e di avere dati di lettura socioeconomica su numerose realtà, compresa quella sanitaria. Auspichiamo che nell’utilizzo dei fondi di programmazione europea dei prossimi sette anni, l’istituto ci dia strumenti per prendere le decisioni in modo corretto”. Per i consiglieri del Partito Democratico “i prossimi anni saranno fondamentali perché le risorse del Pnrr potranno cambiare le sorti della nostra regione. Però nel recente passato, sul gioco d’azzardo, l’Ires diceva parole contrarie alla legge che voi avete approvato. L’istituto non può piacere solo quando dice cose che ci fanno comodo. Dobbiamo anche prestare attenzione ai ricercatori, che sono spesso assunti a tempo determinato”. “Il lavoro fatto negli scorsi anni ha posizionato l’Ires come un vero strumento di democrazia e analisi di politiche pubbliche - ha dichiarato il capogruppo Luv - e potrebbe aiutarci a superare alcune divisioni su emergenza abitativa, precarietà e reddito. Ci sono forze politiche che insistono su alcuni temi, non comprendendo l’emergenza su occupazione e salari”. (segue) (Rpi)