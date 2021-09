Afghanistan: Biffoni (Anci), Comuni in prima linea su accoglienza, ma ampliare Sai (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Commissione i Comuni hanno espresso forte preoccupazione per il dilatarsi dei tempi. "In queste condizioni, gestire i tavoli territoriali con le prefetture diventa esercizio non semplice, che Comuni e Anci regionali stanno gestendo con serietà e responsabilità. E' necessario che lo strumento principale per operare, ovvero il decreto di ampliamento, sia approvato presto e munito delle procedure derogatorie, che Anci ha proposto, per consentire ai Comuni di attivare le strutture con tutta l’urgenza che l’attuale situazione rende necessario. Ci rivolgiamo dunque al Governo, e direttamente alla presidenza del Consiglio, - ha concluso il delegato all’immigrazione - affinché questa impostazione che oramai tutti condividono, dallo stesso Ministero dell’Interno, alle Regioni, a tutti i Comuni che in questi giorni si sono generosamente esposti a favore dell’accoglienza, venga concretizzata. Diversamente, non solo non potremo garantire il nostro pieno contributo, ma, oltretutto e purtroppo, in mancanza dei necessari strumenti, neppure i doverosi percorsi di protezione e integrazione per i cittadini afghani". Nei prossimi giorni Anci, Cittalia e il Servizio centrale del Sai attiveranno l’ "Osservatorio afghani": un numero verde e un indirizzo email a cui tutti i Comuni, anche quelli che non fanno parte della rete Sai, potranno rivolgersi per avere chiarimenti e informazioni. (Com)