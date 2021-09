Whirlpool: Apetino (Cisl), ministro Giorgetti scappa dai lavoratori invece di ascoltarli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Invece di affrontare i problemi e sentire e ascoltare i lavoratori, anche prendendosi qualche fischio, il ministro Giorgetti gira largo scappando dalle sue responsabilità". Lo ha dichiarato in una nota il segretario generale Fim Cisl Campania Raffaele Apetino: "Un atteggiamento inconcepibile. Il ministro della Repubblica a capo del dicastero dellíindustria oggi ha fatto giustamente visita allo stabilimento Adler di Airola in provincia di Benevento, ma si è guardato bene pur conoscendo la situazione di fare una visita ai lavoratori Whirpool di Napoli. Ma díaltra parte non si è mai visto nella nostra terra eppure di vertenze ce ne sono parecchie, pare però si stato avvistato a Cernobbio. Se il ministro intende risolvere le vertenze con questo approccio, andando a tagliare i nastri, frequentando i vertici patinati ma scappando dalle situazioni critiche e dai lavoratori per paura dei fischi e contestazioni, non ci siamo". Apetino ha spiegato: "Ricordiamo al ministro Giorgetti che lui, nonostante nominato nelle file della Lega (Nord), è il Ministro dello Sviluppo Economico di tutta líItalia e non di una parte del Paese". (segue) (Ren)