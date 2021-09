Whirlpool: Apetino (Cisl), ministro Giorgetti scappa dai lavoratori invece di ascoltarli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esponente Fim-Cisl ha proseguito: "Ne abbiamo visti tanti, alternarsi nel dicastero dello Sviluppo Economico ma un ministro così distante e algido rispetto alle vertenze industriali del Mezzogiorno non si era mai visto. Tolto il giorno dell'insediamento del governo Draghi non si è mai interessato alla vertenza Whirpool, solo chiacchiere come i suoi predecessori fatti: zero". Quindi ha aggiunto: "Il 26 settembre gli ricordiamo scadono i 75 giorni della procedura di licenziamento avviati dalla multinazionale americana, ci aspettiamo che il ministro Giorgetti convochi subito un tavolo di confronto per scongiurare líennesimo colpo allíindustria partenopea. Da anni siamo davanti ad una desertificazione dellíindustria in Campania. Serve un cambio di passo, servono investimenti e politiche industriali che rilancino una terra straordinaria con grandi capacità e professionalità, ma per farlo serve un lavoro corale". Infine ha concluso: "La Campania e i lavoratori campani non sono secondi a nessuno, non vogliamo sussidi, ma lavoro. Per farlo vogliamo che in Campania siano create le condizioni per dare le stesse opportunità di lavoro presenti in altre aree del Paese ai campani e a tutto il Mezzogiorno. Si cominci col dare ai lavoratori di Whirpool una prospettiva di lavoro e non sterili chiacchiere". (Ren)