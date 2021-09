Napoli: Borrelli, Maresca sbaglia no parcheggiatori nei consorzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Napoli ha bisogno di far ripartire l'economia, di creare posti di lavoro e di opportunità che non vanno dati privilegiando i disonesti e i criminali. Privilegiare i parcheggiatori abusivi come qualsiasi altra "categoria" criminale è a nostro avviso inquietante ancor più se espressa da un magistrato che sembra quasi voler strizzare l'occhio a questi mondi delinquenziali per ottenerne il loro consenso elettorale". Lo ha dichiarato in una nota il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli rispondendo a una dichiarazione del candidato a sindaco del centrodestra a Napoli Catello Maresca: "Una cosa è recuperare chi ha sbagliato ottenendo un pentimento e un sano reinserimento nella società, altro far passare il concetto che chi delinque ha una corsia preferenziale per entrare nel mondo del lavoro. Non occorre per forza essere legati ai clan per essere dei criminali e dei delinquenti, le cronache soprattutto degli ultimi anni lo dimostrano. Estorsioni, minacce, aggressioni, ritorsioni, sono tutte comprese nel 'pacchetto' di tanti parcheggiatori abusivi che agiscono nel territorio e che vanno debellati anche con una sana repressione mai attuata fino in fondo a causa di leggi deboli e di un eccessivo permessivismo da parte delle istituzioni". (segue) (Ren)