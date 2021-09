Borghi: Rampelli (Fd'I), ottimo Franceschini che recupera nostra proposta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non ha alcuna importanza il fatto che nel 2019, prima dell'esplosione della pandemia, proponemmo un emendamento per la fiscalità di vantaggio per i piccoli Comuni. Una proposta al decreto fiscale tesa a rivitalizzare le attività commerciali nei piccoli borghi, con interventi mirati alla loro rinascita, non solo turistica ma anche e soprattutto legata alla residenzialità e all'economia reale. L'emendamento fu respinto mentre l'ordine del giorno fu approvato. Oggi il ministro Franceschini lo rivendica come forma di attenzione per questi centri storici minori che sono a rischio di desertificazione". Lo dichiara in una nota il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia. "Non ha importanza rivendicarne la paternità, l'importante è che si faccia nel modo meno burocratizzato possibile. Fare una riforma importante, ma subordinarla a decreti attuativi e Dpcm e quindi affossarla nei mille rivoli della burocrazia, significa azzerarne le potenzialità e aver alimentato soltanto illusioni. Vigileremo sulle modalità di realizzazione di questa misura che potrebbe dare, in questo periodo, una spinta importante ad aprire attività nei centri storici e, soprattutto, a non abbandonarli", conclude Rampelli. (Com)