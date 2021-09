Napoli: Coccia (Clemente Sindaco), noi coerenti, altrove transumanza e confusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi siamo quelli che sono rimasti sempre dalla stessa parte. Altrove c'è stata una transumanza verso presunti carri dei vincitori, ma siamo certi che lo siano davvero?". Lo ha dichiarato Elena Coccia, candidata al Consiglio comunale di Napoli e capolista di "Alessandra Clemente Sindaco", consigliere della Città Metropolitana di Napoli con delega all'Attuazione dello Statuto e allo Sviluppo attraverso la Cultura, intervenuta oggi alla presentazione della coalizione a sostegno della candidatura di Alessandra Clemente a sindaco di Napoli. "Ci sono addirittura persone confuse - ha aggiunto Coccia - che si sono spinte ad appoggiare Maresca pensando che fosse una candidatura civica, invece è appoggiato da Salvini. Altro che civico. Se l'amministrazione de Magistris era così carente, perché le due coalizioni hanno fatto a gara per mettere in lista gli ex assessori?". "La nostra idea di città è incentrata sull'attuazione dello statuto della Città metropolitana. Napoli va costruita e sviluppata attraverso questo strumento. Grazie alla riqualificazione e alla nuova centralità delle periferie, Napoli deve diventare multicentrica puntando su cultura e turismo di qualità", ha concluso Coccia. (Ren)