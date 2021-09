Venezia: Garavaglia, grazie a Renzo Rosso per restauro Ponte Rialto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, ha ringraziato Renzo Rosso "poiché non capita tutti i giorni che un importante imprenditore sia così impegnato nel suo territorio". Il ministro ha oggi partecipato alla cerimonia di riconsegna del Ponte di Rialto, uno dei simboli della città di Venezia, dopo il restauro che è stato finanziato dal gruppo Otb del patron di Diesel, Renzo Rosso. "Questo è un grande esempio di come possiamo lavorare insieme per rendere il nostro Paese ancora più bello e più forte". (Rin)