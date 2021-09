Tlc: Guidonia Montecelio, al via i lavori per la fibra ottica Ftth di Open Fiber (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nostra Amministrazione ha sempre sostenuto l'utilizzo di reti veloci per la connessione internet - spiega il sindaco Michel Barbet - a maggior ragione in un periodo come questo, dove lo smart working ha subito un aumento notevole, puntiamo a fornire un servizio importantissimo per tanti nostri concittadini. Un'azione che consentirà, inoltre, di usufruire maggiormente dei servizi digitali dell'Ente". "La convenzione con Open Fiber è un importante tassello nelle numerose attività che questa Amministrazione sta portando avanti per aggiornare l'infrastruttura digitale in linea con gli standard internazionali - prosegue l'assessore ai Lavori Pubblici Antonio Correnti - investire nell'innovazione tecnologica significa rendere il nostro territorio maggiormente competitivo nel mercato globale e garantirà ai cittadini l'opportunità di accedere a servizi internet, pubblici e privati, sempre più numerosi e in linea con le loro esigenze". "L'investimento su Guidonia Montecelio è finalizzato a realizzare una vera autostrada digitale, e garantire una velocità di connessione fino a 1 Gigabit per secondo", commentano Alessandro Valentini, Responsabile network e operations Open Fiber Lazio. "Ringraziamo l'amministrazione comunale per la collaborazione e ci impegniamo ad eseguire lavori poco invasivi e in tempi rapidi. A fine anno contiamo di connettere già 5 mila unità immobiliari tra case uffici e negozi". Open Fiber è un operatore wholesale only: non vende servizi in fibra ottica direttamente al cliente finale, ma è attivo esclusivamente nel mercato all'ingrosso, offrendo l'accesso a tutti gli operatori di mercato interessati. Una volta conclusi i lavori, l'utente non dovrà far altro che contattare un operatore, scegliere il piano tariffario e navigare ad alta velocità, cosa fino ad oggi impossibile da raggiungere con reti in rame o misto fibra-rame. (Com)