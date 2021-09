Napoli: Manfredi, necessario recupero educativo delle nuove generazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al rider aggredito e a tutti i lavoratori precari che corrono rischi ogni giorno va tutta la nostra solidarietà. Le recenti immagini violente che vedono un giovane ragazzo aggredito da un gruppo di minorenni dimostrano che per garantire la sicurezza a Napoli è necessario mettere in campo un’azione di recupero educativo delle nuove generazioni. Istituzioni, scuola e associazioni devono lavorare insieme. Noi non dimentichiamo che nei momenti più difficili di questa pandemia, i rider hanno svolto un servizio essenziale seppur senza diritti e tutele. Garantire loro una rete di protezione sociale e nuove opportunità di lavoro stabile e qualificato è un’esigenza non più rinviabile. È tempo di scrivere per Napoli una nuova storia". Così su Facebook il candidato sindaco per Napoli Gaetano Manfredi. (Ren)