Napoli 2021: Maresca, riscossione non deve essere uno slogan, servono regolamenti

- "In questi anni abbiamo pagato tanto per avere dei servizi pessimi. La riscossione non deve essere uno slogan, ma pagare tutti per pagare meno è un principio valido. Servono regolamenti che la disciplinano. Bisogna ripartire da regole condivise accompagnate da una corretta gestione del patrimonio immobiliare. Il caso delle Monachelle è emblematico. Si tratta di un immobile che vale 6 milioni di euro ed è occupato abusivamente da sedicenti rappresentanti dei centri sociali. Non possiamo tollerare situazioni simili se vogliamo chiedere ai cittadini di adempiere ai loro doveri". Lo ha dichiarato Catello Maresca, candidato sindaco del centrodestra a Napoli, durante il confronto tra i candidati sindaco organizzato dal quotidiano il Mattino. (Ren)