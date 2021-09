Campania: Nappi (Prima Napoli), chiusura circumvesuviana dimostra inadeguatezza della sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Continuano le beffe nei confronti dei napoletani. La chiusura della circumvesuviana dimostra l’inadeguatezza della gestione della sinistra degli ultimi decenni. Una città come Napoli non può permettersi di essere isolata e scollegata! Serve un’organizzazione chiara e strutturata per garantire un servizio ottimale a tutti i cittadini!". Lo ha dichiarato su Facebook, Severino Nappi, consigliere regionale della Lega in Campania e coordinatore della lista Prima Napoli. (Ren)