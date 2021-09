Scuola: D'Amore (Asl Napoli 2), piattaforma per diagnosi veloci, ripartiamo con massima attenzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Antonio d'Amore direttore generale dell'Asl Napoli 2 Nord, ha dichiarato: "L'esperienza dello scorso anno per noi è estremamente preziosa perché ci porta in eredità un modello di lavoro condiviso con il mondo della scuola. La mancanza di vaccini al di sotto dei 12 anni di età ci deve far tenere alta la soglia di attenzione, dobbiamo essere pronti a monitorare i potenziali rischi di contagio e promuovere ancora una volta la vaccinazione per gli alunni che hanno già compiuto i 12 anni. La vaccinazione è, infatti, uno strumento che si sta rivelando formidabile nel fronteggiare la pandemia". Al momento nell'Asl Napoli 2 Nord sono 53700 i ragazzi nella fascia di età 12/19 vaccinati, mentre sono 23250 gli operatori scolastici residenti nei 32 Comuni dell'Asl che hanno concluso il ciclo vaccinale. In questi giorni il Camper dell'Asl Napoli 2 Nord sta girando per gli istituti Scolastici dei propri Comuni per effettuare le vaccinazioni ai ragazzi dai 12 anni in su direttamente presso le scuole del territorio. (Ren)