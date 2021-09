Campania: Saiello (M5s), su Circumvesuviana ora ci vuole un cambio di passo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saiello ha spiegato: "Da anni invochiamo un cambio di rotta nella gestione di quella che da anni gli ultimi rapporti Pendolaria descrivono, numeri alla mano, come il peggior servizio di trasporto pubblico d'Italia. Nei prossimi giorni chiederò di incontrare il management di Eav, la giunta regionale e funzionari del settore Trasporti, per definire, assieme alle associazioni che in Campania si battono per i diritti dei pendolari, una nuova pianificazione". Quindi ha concluso: "È necessario che, oltre a prevedere un numero maggiore di treni, che siano più confortevoli e sicuri, si metta mano a un'organizzazione di corse e fermate che tenga conto delle reali esigenze dei viaggiatori". (Ren)