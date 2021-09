Piemonte: Regione, con fondi del Pnrr proseguirà processo di digitalizzazione della sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma d’attuazione regionale del Piano nazionale ripresa e resilienza (Pnrr), finalizzato all’ammodernamento del digitale ospedaliero delle strutture sanitarie, è in continuità con il processo di digitalizzazione della sanità piemontese. Così ha risposto l’assessore ai rapporti con il Consiglio regionale oggi, nel corso del question time, all’interrogazione presentata e illustrata da un esponente del gruppo Pd, dal titolo “Fondi Pnrr per la sanità territoriale. Come e in che tempi intende procedere la Regione Piemonte?” L’assessore ha spiegato che si tratta d’interventi organici che coinvolgono soggetti pubblici e privati che partecipano all’erogazione di servizi sanitari. Tra le ipotesi di macrointerventi ci sono: l’evoluzione dell’anagrafe unica regionale degli assistiti; il sistema unico dell’identificazione professionale degli operatori del servizio sanitario regionale; la cartella clinica elettronica integrata. (segue) (Rpi)