Novara: Castello di Miasino, dalla Regione via libera al piano di riqualificazione (2)

- A seguire è stato espresso parere favorevole dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, dalla relativa commissione dei Comuni di Ameno e Miasino che hanno disposto dapprima l’avvio della progettazione esecutiva e successivamente richiesto la modifica da parte del raggruppamento di progettisti. L’importo totale dei lavori ammonta a 1.428.807,44 euro ed è prevista una durata complessiva di 12 mesi. Si è così passati all’indizione della gara, contenente il disciplinare di gara – parte tecnica, il capitolato speciale d’appalto – norme amministrative e lo schema di contratto, per l’esecuzione dei lavori mediante procedura aperta con l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il bando è stato approvato e già trasmesso alla Gazzetta Ufficiale per la sua pubblicazione. L’interrogante si è detto soddisfatto della risposta dell’assessore per quanto attiene la pubblicazione del bando suggerendo all’amministratore di non aspettare la conclusione dei lavori ma di anticipare i tempi di consegna all’ente sociale che si aggiudicherà la gara. (Rpi)