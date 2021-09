Venezia: Fratoianni, dopo inchiesta di "Domani", interrogazione su gigantesco conflitto interessi Brugnaro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il piano per la mobilità sostenibile Venezia 2030 - si legge nell'interrogazione - ridisegna il sistema degli accessi alla città e all'interno del piano è prevista anche la realizzazione di un terminal intermodale 'terra mare' sui terreni acquisiti da Brugnaro nel 2006 a prezzi irrisori perché non bonificati; e secondo il quotidiano 'Domani' l'attuale sindaco di Venezia da anni starebbe tentando di cambiare la destinazione d'uso dell'area di cui è proprietario tramite la società Porta di Venezia, che oggi ha un patrimonio valutato in 15 milioni di euro. Quest'estate il comune di Venezia ha pubblicato il bando di gara per realizzare il progetto di fattibilità del terminal che da una parte accoglierà centinaia di bus turistici, passeggeri di tram e treni con una nuova stazione ferroviaria e dall'altra sarà un approdo per la navigazione turistica, con tanto di scavo di un nuovo canale nel delicato ecosistema lagunare; per finanziare la creazione del nuovo terminal verrà utilizzata parte degli 1,39 miliardi di euro assegnati a Venezia a fine 2019 all'interno del fondo progettazione opere prioritarie del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili; il sindaco Brugnaro ha sempre sostenuto di aver affidato nel dicembre 2017 tutte le sue attività economiche a un trust, la LB (Luigi Brugnaro) Holding Spa ma secondo quanto riportato nell'inchiesta del quotidiano questa holding ha poco delle tipiche caratteristiche del blind trust. Nel Consiglio di amministrazione, ad esempio, siedono manager delle società di Brugnaro e sarebbero loro a presiedere le assemblee con l'avvocato newyorchese che ha in mano il totale del capitale del trust. Così come soci del trust sono stati nominati dal sindaco amministratori di società partecipate del Comune". Insomma, conclude Fratoianni, "siamo di fronte ad un potenziale conflitto di interessi che porterebbe l'intera area, la cui proprietà è riconducibile al sindaco di Venezia, ad una enorme rivalutazione". (Com)