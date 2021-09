Sardegna: proposta di legge Fd'I per abolizione numero chiuso per accesso a facoltà Medicina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia "ha fatto emergere il dato strutturale di un deficit di 50-60.000 medici nel sistema sanitario nazionale ed è uno squilibrio che va corretto, con particolare attenzione alla Sardegna". Lo ha dichiarato il consigliere di Fratelli d'Italia Fausto Piga, presentano la proposta di legge per l'abolizione del numero chiuso a Medicina, già approvata dai Consigli regionali della Sicilia e del Veneto con l'obiettivo di richiamare l'attenzione del Parlamento. "La nostra iniziativa - ha aggiunto Piga - è rivolta non solo a tutte le forze politiche ma anche al mondo dell'Università, alle parti sociali, ai giovani, per iniziare a costruire per tempo una prospettiva diversa della sanità e del diritto alla salute". In Sardegna, ha ricordato l'esponente di Fd'I, "entro la fine dell'anno potrebbero andare in pensione circa 800 medici, aprendo una nuova crisi perché nel quadro normativo attuale la loro sostituzione sarebbe necessariamente graduale". (segue) (Rsc)