Vaccino: Galli (Sacco), sì ad obbligo oppure avanti subito con vasta copertura

- Sull'obbligo vaccinale "non ho francamente dubbi", ma per poter applicare questo strumento "occorre del tempo" che "spero possa essere breve", altrimenti "bisogna fare tutto quel che si può per ottenere la copertura vaccinale più vasta possibile subito". Lo ha detto Massimo Galli, direttore Malattie infettive all'ospedale Sacco di Milano, ospite di "Agorà" su Rai3. "Quelle che potranno essere critiche, infatti, sono proprio le prossime settimane. E' lì che si gioca gran parte di questa battaglia d'autunno", ha aggiunto.(Rin)