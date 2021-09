Covid: Tajani, presentata a Draghi proposta FI per rafforzare azione governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per salvaguardare la salute e il lavoro degli italiani "è indispensabile raggiunger l'immunità di gregge. Per questo, abbiamo presentato al presidente del Consiglio, Mario Draghi, la nostra proposta aggiornata per rafforzare l'azione del governo e della sanità italiana a tutela di tutti gli interessi dei nostri concittadini". Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, a margine della visita dell'Hub vaccinale dell'ospedale Spallanzani di Roma, accompagnato dal direttore sanitario del nosocomio Francesco Vaia, e dal parlamentare di Forza Italia, Andrea Mandelli, vicepresidente della Camera.(Rin)