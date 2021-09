Tlc: Guidonia Montecelio, al via i lavori per la fibra ottica Ftth di Open Fiber

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Open Fiber ha firmato con il comune di Guidonia Montecelio un accordo per realizzare un'infrastruttura a banda ultra larga interamente in fibra ottica, in modalità Ftth (Fiber To The Home, la fibra che arriva direttamente all'interno di abitazioni e uffici). La centrale della fibra ottica, il cosiddetto Pop (Point of Presence), sarà installata in via Locatelli, ed è in questa zona che saranno aperti i primi cantieri per la realizzazione della rete che connetterà le case e gli uffici della città alla banda ultra larga. A seguire i lavori proseguiranno verso sud in direzione Colle Fiorito. Lo rende noto Open Fiber. L'investimento da parte della società di telecomunicazioni è di circa 9 milioni di euro per realizzare una rete in fibra ultraveloce di 173 chilometri che garantirà prestazioni non raggiungibili con le attuali reti in rame o miste fibra-rame. La convenzione siglata con il comune stabilisce le modalità di scavo e ripristino per la posa della fibra ottica. Open Fiber utilizzerà, ove possibile, cavidotti e infrastrutture di rete sotterranee o aeree già esistenti per limitare il più possibile gli eventuali disagi per la comunità. Gli scavi saranno effettuati privilegiando modalità innovative e a basso impatto ambientale come la minitrincea e il no-dig. Grazie alla fibra ottica case, condomini, ma anche scuole, uffici e strutture della Pubblica amministrazione velocizzeranno il processo di digitalizzazione migliorando così il rapporto con i cittadini. (segue) (Com)