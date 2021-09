Ambiente: Cirillo (M5s), 600 tartarughe marine morte in 1 anno in Campania, fermare mattanza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nonostante l'impegno encomiabile di associazioni ed enti – sottolinea Cirillo - vi sono ancora ampi tratti di costa sabbiosa, a partire dal litorale domizio-flegreo, che non sono pattugliati regolarmente, rendendo difficile quantificare il numero di nidi di Caretta Caretta esistenti in Campania. E questo comporta che molti nidi, non segnalati, potrebbero andare distrutti durante le operazioni di pulizia delle spiagge con mezzi meccanici o per il posizionamento di strutture balneari". "Per questo – conclude il consigliere regionale - intendo continuare a battermi con ogni strumento utile a salvaguardia delle tartarughe marine, anche attraverso l'istituzione di un tavolo di confronto con le associazioni di riferimento, coinvolgendo anche i rappresentanti dei pescatori, così poterli coinvolgere nelle attività di tutela". (Ren)