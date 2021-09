Scuola: D'Amore (Asl Napoli 2), piattaforma per diagnosi veloci, ripartiamo con massima attenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Asl Napoli 2 Nord sta avviando una serie di incontri con i rappresentanti del mondo della scuola del proprio territorio per verificare il modello organizzativo adottato lo scorso anno, finalizzato a prevenire la diffusione del Covid tra i banchi di scuola. Durante l'anno scolastico 2020/2021 nella sola Azienda Sanitaria locale Napoli 2 Nord sono stati 325 gli istituti scolastici che hanno fatto registrare la presenza di alunni o docenti positivi al Covid, su un totale di 543 Istituti scolastici registratisi sulla piattaforma informatica dell'Asl dedicata al servizio Scuola Sicura. "Su segnalazione dei medici e pediatri di famiglia e dei referenti per il Covid sono stati effettuati 8870 tamponi ad allievi e personale scolastico - spiega una nota - mediante i quali è stato possibile individuare 733 casi indice (circa il 8,3 per cento del totale dei campioni analizzati). Il sistema messo a punto dall'Azienda sanitaria si basa su un software gestionale autorealizzato, dedicato alla scuola e finalizzato a facilitare il dialogo tra la scuola e i medici. Questa piattaforma ha permesso di rendere estremamente veloce la diagnosi e l'isolamento dei casi positivi, così da ridurre il più possibile la diffusione del virus". (segue) (Ren)