Salerno: Farina (M5s) lancia il "Patto per il decoro elettorale di Battipaglia"

- "Questa mattina si è tenuta la riunione presso la sala conferenze del Comune di Battipaglia (Sa), per discutere riguardo la presa d'atto dell'accordo fra i partiti politici sulle modalità della propaganda elettorale per le elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre prossimo con eventuale turno di ballottaggio del 17 e 18 ottobre 2021". Visto che passa il tempo e cambiano i protagonisti ma non le abitudini, in particolare le cattive abitudini. I periodi di campagna elettorale sono, in materia di decoro urbano, quelli più bui. Tutte le competizioni elettorali degli ultimi anni hanno un denominatore comune: l'attacchinaggio selvaggio e il manifesto abusivo". Lo dichiara il candidato sindaco per Battipaglia del Movimento 5 stelle Enrico Farina. "La tutela dell'ambiente urbano - continua - non è un concetto astratto, né tanto meno diverso da quello del territorio nelle aree non urbane: i luoghi dove vivono milioni di persone tutti i giorni non sono i boschi e i parchi naturali, ma le città". (segue) (Ren)