Salerno: Farina (M5s) lancia il "Patto per il decoro elettorale di Battipaglia" (2)

- "Il mantenimento della pulizia e del decoro dei centri urbani - prosegue - è un argomento di discussione poco affrontato ma decisamente importante, esattamente come quello della raccolta differenziata, della mobilità urbana e dell'inquinamento, a cui si dà il giusto rilievo. Ho colto l'occasione per lanciare l'invito a tutti i candidati sindaci per sottoscrivere un 'Patto per il decoro elettorale di Battipaglia', contro l'attacchinaggio selvaggio". "L'obiettivo è quello di rispettare la pulizia e la bellezza della nostra città, prendendo un impegno concreto e a breve termine, immediatamente misurabile e verificabile dai cittadini, sull'etica e la coerenza dei singoli candidati, con un messaggio chiaro orientato a rispettare l'ambiente e la nostra città già più volta defraudata nel suo decoro", conclude Farina. (Ren)