Abruzzo: Liris, bene rinnovo coordinamento sindaci Cratere 2009

- Esprime soddisfazione Guido Liris, assessore della regione Abruzzo con delega alle Aree interne e Cratere, per l'esito dell'assemblea dei sindaci riunitasi a Fossa (Aq), che ha eletto il sindaco di Pizzoli Gianni Anastasio ed il sindaco di Montereale Massimiliano Giorgi, rispettivamente nuovo coordinatore e vice del Cratere 2009. "E' significativo il rinnovo del vertice di questo importante strumento di governance di un procedimento complesso, quale è la ricostruzione che interessa i Comuni abruzzesi colpiti dal sisma del 2009, che ancora deve essere conclusa e necessita ancora delle dovute interlocuzioni a tutti i livelli - dichiara l'assessore regionale -. L'elezione di esperti amministratori, quali Anastasio e Giorgi, che prescinde dalle appartenenze politiche ed è condivisa da parte di tutti i sindaci, rappresenta una garanzia di operatività e compattezza del territorio ed auguro loro sincero buon lavoro, ringraziando il predecessore Lanfranco Chiola per il lavoro svolto sino ad oggi. La regione Abruzzo - conclude Guido Liris - continuerà ad essere costantemente al fianco dei sindaci del cratere, essendo il principale interlocutore istituzionale, in stretto rapporto con la Struttura tecnica di missione a livello centrale".(Gru)