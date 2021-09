Napoli: Borrelli, Maresca sbaglia no parcheggiatori nei consorzi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Borrelli ha aggiunto: "Da anni portiamo avanti una battaglia serrata contro il mondo criminale dei parcheggiatori abusivi che incassano mediamente e in modo illegale dai 1500 ai 6mila euro al mese. Un giro d'affari che prima del covid valeva in Campania circa 100 milioni di euro all'anno e che spesso hanno fatto le loro estorsioni anche davanti a luoghi del dolore come gli ospedali. Grazie anche alle nostre battaglie sono state smantellate intere aree pubbliche gestite da questi criminali. Per farlo abbiamo rischiato qualche volta in prima persona. Spesso i parcheggiatori abusivi sono legati alla camorra e sono anche spacciatori, molti di loro sono stati denunciati nell'ultimo anno anche perché percepivano in modo truffaldino il reddito di cittadinanza". Quindi ha concluso: "Fa male quindi, indipendentemente dalle posizioni politiche, leggere di un candidato sindaco che in qualche modo li giustifica e li vuole privilegiare nell'immissione del mondo del lavoro a dispetto delle persone perbene e oneste. Per cambiare davvero, Napoli deve fare esattamente il contrario di quello che propone Maresca e cioè giustificare, non reprimere e privilegiare i criminali". (Ren)