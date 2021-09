Venezia: Fratoianni, dopo inchiesta di "Domani", interrogazione su gigantesco conflitto interessi Brugnaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo un'inchiesta del quotidiano "Domani", la Giunta del comune di Venezia all'interno del piano per la mobilità sostenibile Venezia 2030, ha inserito un progetto che dirotterà parte dei flussi turistici che entrano in città nei terreni oggi di proprietà di una società riconducibile al sindaco, Luigi Brugnaro. "Vogliamo sapere dal ministro Giovannini quali opportune verifiche ha assunto o intende assumere, secondo i principi di trasparenza, correttezza e buon andamento dell'attività amministrativa, per accertare la presenza di eventuali profili di illegittimità e di irregolarità stante il presunto conflitto di interessi che coinvolgerebbe il sindaco di Venezia in relazione alla costruzione di opere all'interno del piano per la mobilità sostenibile Venezia 2030 su terreni la cui proprietà è riconducibile allo stesso sindaco e finanziati con parte degli 1,39 miliardi di euro assegnati a Venezia a fine 2019 all'interno del fondo progettazione opere prioritarie del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili". E' quanto si legge nell'interrogazione che il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, ha presentato al governo. (segue) (Com)