Napoli: Manfredi, tutte le forze politiche nazionali contribuiscano al salvataggio della città

- "Il mio lavoro è quello di insegnare ma mi auguro che da sindaco i cittadini possano chiamarmi per nome. Ieri c'è stata una bellissima giornata sia alla Sanità che a Scampia con tanti napoletani che vogliono una città e un'amministrazione migliore. I cittadini vogliono una speranza". Lo ha detto il candidato sindaco per Napoli Gaetano Manfredi, intervenuto durante la trasmissione "Barba e capelli" condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia. "Penso - continua - che in questo momento non ci siano le condizioni per un confronto. Mi preoccupo di incontrare i cittadini. Questa è una campagna lunga, ha attraversato l'estate e una crisi legata alla pandemia. Dobbiamo invitare le persone a votare ma per far questo dobbiamo essere seri e avere un profilo corretto permettendo ai cittadini di fidarsi della politica e dei loro rappresentanti". In riferimento al Patto per Napoli, l'ex ministro aggiunge: "Tutte le forze politiche nazionali devono contribuire al salvataggio della città, se fallisce a pagare sono i napoletani. Mi auguro che l'impegno sulla ripresa economica sia bipartisan. Il bilancio non approvato - continua - rappresenta un vulnus e spero ci sia una svolta per garantire le assunzioni. Abbiamo il problema dei dipendenti in scadenza di contratto, penso ad esempio ai vigili urbani. Non è il tempo degli scontri politici fatti di offese o parole vuote, dobbiamo stare insieme per aiutare Napoli mettendo davanti gli interessi dei cittadini". (segue) (Ren)