Napoli 2021: Laboccetta (Polo Sud), niente confronto? Mancanza di rispetto di Manfredi nei confronti dei cittadini

- "Manfredi ha pubblicamente dichiarato che non accetterà confronti con gli altri candidati che puntano alla carica di primo cittadino di Napoli. Una scelta antidemocratica, il classico metodo di chi teme di non reggere il confronto e di apparire goffo ed impacciato. Manfredi sceglie la comoda strada dei sicofanti, (probabilmente lo avrebbe così dipinto il mitico Paolo Isotta), quelli che si rifugiano verso i comodi monologhi e fuggono dai contraddittori. A questo punto rinnovo l'invito a Bassolino, Maresca e Clemente di dar vita nella sede del centro studi Pietro Golia per un civile dibattito. Chiederò al direttore del Tg2, il napoletanissimo e bravissimo Gennaro Sangiuliano, di moderare il confronto.” Lo dichiara Amedeo Laboccetta, già parlamentare di Napoli, presidente di Polo Sud. (Ren)