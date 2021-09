Sardegna: vendemmia 2021, cala produzione uva, ma vino sarà di eccellente qualità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un calo del 5-10 per cento nella produzione di uva che, in compenso, potrà contare su un vino di eccellente qualità. Sono le previsioni per la vendemmia 2021 che è già in corso, almeno per quanto riguarda le uve per i vini bianchi, gli spumanti, il moscato e lo chardonnay. Ora toccherà all'uva per cannonau, monica e bovale. Meno uva da raccogliere, quindi, e la causa, secondo Assoenologi Sardegna, sono le gelate di aprile che hanno determinato una perdita consistente dei vigneti che producono il vermentino, in particolare nella zona della Nurra e in Gallura. Le condizioni climatiche di maggio e giugno, però, sono state favorevoli: nessuna malattia ha colpito le viti e le uve sono prevalentemente sane. Le temperature estive hanno invece influito in modo positivo sulla maturazione, a cui ha contribuito anche l'assenza sia di grandi nubifragi sia di grandinate, che hanno sempre un impatto devastante sui vigneti e di conseguenza sulla produzione del vino. "Quello che stiamo raccogliendo in questo momento - spiegano ad Assonenologi Sardegna - è nettamente superiore, dal punto di vista della qualità, rispetto a quello che abbiamo raccolto lo scorso anno. Per noi, a differenza delle altre Regioni italiane, è dunque un'annata molto interessante e questo vale per tutte le varietà". (Rsc)