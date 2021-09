Napoli 2021: Diodato, non ho rapporto con Nonno (Fd'I) da oltre 20 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In tutta Italia esclusa Napoli sono un dirigente nazionale di Fratelli d'Italia. C'è stato un momento di fibrillazione sulle presidenze di municipalità, siamo mortificati. Ci siamo presi un'ora di riflessione dialogando con i dirigenti nazionali e quando la cosa sembrava rientrata c'è stato un blitz di qualcuno senza fare nomi. Ha ricordato dinamiche di alcuni anni fa". Lo ha detto Pietro Diodato intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia. "Con Nonno - prosegue - non ho rapporti da oltre 20 anni. Perché il personaggio è noto, fratello di Ernesto Nonno e in famiglia hanno dimestichezza con atti di vigliaccheria. Il momento clou è stato quando il sottoscritto è stato teste di accusa sui fatti della rivolta di Pianura, da allora da parte sua è esploso un odio nei miei confronti". "La stessa presenza mai vista in federazione di 5-6 soggetti lo testimonia e sarà la magistratura ad accertarlo", conclude Diodato.(Ren)