Napoli 2021: Nonno (Fd'I), Diodato non sarà più dirigente e verrà espulso dal partito

- "Quando subentrano vicende di carattere personale si arriva a questo. Tale situazione mi ha danneggiato a livello di immagine, mi dispiace che Maresca inconsapevolmente si sia reso complice di questa vicenda". Così il consigliere regionale della Campania, Marco Nonno (Fd'I), intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia, ha risposto alle affermazioni di Pietro Diodato esposte nella medesima trasmissione. "Non è normale - continua - che un candidato fino alle 6 di mattina stia nelle liste di Fd'I, ritiri poi la candidatura, vada a candidarsi con Maresca e alle 10 pretende di rientrare in Fd'I. Era solo una scusa per creare problemi e non farci presentare la lista. È un personaggio disperato. Non è più dirigente, sarà espulso in giornata dal partito". "Al Comune - prosegue - abbiamo preparato una lista di persone radicate sul territorio che vivono la politica con passione. Questa scusa del civismo non regge perché queste liste sono ricettacolo dei trombati dei partiti tradizionali, sono lo scarto di chi prova a essere eletto con meno voti". "A me dispiace per Maresca, a Napoli questo civismo non esiste", conclude Nonno. (Ren)