Novara: Castello di Miasino, dalla Regione via libera al piano di riqualificazione

- Con determina dirigenziale, in queste ore, è stato aggiudicato a un raggruppamento di progettisti l’incarico per la progettazione inerente l’intervento di riqualificazione architettonica, impiantistica e adeguamento normativo del compendio immobiliare del castello di Miasino (Novara), avendo presentato la migliore offerta progettuale in sede di concorso ha chiarito l’assessore al Bilancio rispondendo all’interrogazione presentata dal Partito democratico. L’atto ispettivo chiedeva alla Giunta – considerato il lungo tempo già trascorso – di emanare nel più breve tempo possibile, la pubblicazione del bando relativo alla ristrutturazione dell’immobile e i relativi tempi di recupero. L’assessore ha specificato che nel marzo 2018 è stato consegnato il progetto di fattibilità tecnico economica, cui sono seguite integrazioni richieste dalla Regione nel corso delle diverse riunioni tenutesi per l’esame del progetto, oltre agli approfondimenti con indagini diagnostiche di analisi e verifica strutturale, pervenendo nell’aprile 2020 al progetto definitivo e alla sua validazione. (segue) (Rpi)