Sardegna: proposta di legge Fd'I per abolizione numero chiuso per accesso a facoltà Medicina (2)

- "Quello del numero chiuso - ha però precisato Piga - non è l'unico problema: la sanità ha grande bisogno di investimenti in tecnologie ed altra formazione e, per quanto riguarda lo specifico della nostra Regione, di interventi che consentano ai giovani sardi di specializzarsi e lavorare nella loro terra. Il problema del Covid - ha sottolineato infine il capogruppo di Fd'I Francesco Mura - ha cambiato completamente gli scenari dei governi: la sanità, per ovvi motivi, ci pone di fronte le situazioni più evidenti ma noi crediamo che debba essere l'occasione per rivedere in generale il mondo delle professioni e della formazione". (Rsc)