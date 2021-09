Stellantis: Fim Cisl, buon segnale Tavares in Sevel ma senza novità su somministrati si sciopera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Certamente "la visita di Tavares nello stabilimento Sevel è un fatto positivo. Vedrà con occhi e toccherà con mano, quanto è stato importante il contributo professionale delle lavoratrici, dei lavoratori e del sindacato a costruire le condizioni produttive per conquistare la leadership di Stellantis nel settore dei veicoli commerciali". Lo dichiara il segretario nazionale Fim Cisl, Ferdinando Uliano. "Noi ci aspettiamo che tutto questo venga valorizzato concretamente dal Ceo di Stellantis. È necessario - prosegue - che chiarisca le prospettive future dello stabilimento abruzzese in Val di Sangro, in rapporto anche alla costruzione dello stabilimento polacco, e dia disposizione per la stabilizzazione degli oltre 700 lavoratori somministrati che sono da anni parte integrante della forza occupazionale di Sevel. Diversamente senza novità sul fronte dei somministrati, si arriverà al primo sciopero dell’era Stellantis", conclude.(Com)