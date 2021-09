Vaccino: Tajani (FI), insieme a Green pass strumento migliore contro nuovi lockdown

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo voluto visitare il centro vaccinale dell'ospedale Spallanzani per dare un segnale di attenzione ai tanti medici e infermieri che si stanno prodigando per salvare vite attraverso il vaccino. Noi abbiamo sempre detto che vaccini e Green pass sono gli strumenti migliori per difendere il lavoro, scongiurare nuovi lockdown e un'ulteriore diffusione della malattia e quindi ancora vittime". Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, a margine della visita dell'Hub vaccinale dell'ospedale Spallanzani di Roma, accompagnato dal direttore sanitario del nosocomio Francesco Vaia, e dal deputato di Forza Italia, Andrea Mandelli, vicepresidente della Camera. L'economia "si sta riprendendo e abbiamo il dovere di assecondare questa ripresa mettendo il maggior numero possibile di italiani in sicurezza. Forza Italia sostiene l'allargamento dell'utilizzo del Green pass a tutti i lavoratori, pubblici e privati e riteniamo si debba fare di tutto per arrivare entro i primi giorni di ottobre all'immunità di gregge. E' un obiettivo ambizioso che può, però, essere raggiunto grazie al lavoro del generale Figliuolo e di tutto il personale sanitario italiano che è di altissimo livello", ha aggiunto. (Rin)