Napoli: Manfredi, tutte le forze politiche nazionali contribuiscano al salvataggio della città (2)

- Il candidato sindaco ha poi elencato i punti chiave del suo progetto: "Attenzione al verde pubblico, più ordine e sicurezza, riprendere le opere di trasformazione urbana e attrarre investimenti per i giovani, per chi è stato espulso dal lavoro. Napoli deve rinascere e ha bisogno di concretezza, siamo la terza città d'Italia e con competenze straordinarie. Dobbiamo tornare protagonisti perché come napoletani meritiamo di più". Infine ha poi concluso sulle liste: "Sono molto soddisfatto, c'è tanta società civile e una qualificata presenza femminile oltre a tanti giovani. Dobbiamo ripartire dall'educazione per costruire il futuro e poi la nostra città deve essere accessibile dando un'opportunità a tutti, a partire dal mondo della disabilità". (Ren)