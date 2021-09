Sardegna: Areus, da gennaio a luglio oltre 100 mila interventi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati 61.197 gli interventi gestiti dalla centrale operativa del 118 di Cagliari da gennaio a luglio di quest'anno e 44.290 quelli gestiti dalla centrale di Sassari, con un incremento rispetto allo stesso periodo del 2020 di circa il 17 per cento per gli eventi primari. Da gennaio a luglio 2021 la centrale operativa di Cagliari ha gestito 9.575 codici rossi (+23,7 per cento rispetto al 2020), 33.766 gialli (+19,8 per cento), 11.441 codici verdi (+3,1 per cento) e 232 bianchi (31,8 per cento). La centrale di Sassari ha gestito 15.095 codici rossi (+24,5 per cento), 21.320 gialli (+16,1 per cento), 4.784 verdi (-5,1 per cento) e 68 (+28,3 per cento). Sono alcuni dei dati illustrati nelle seduta della commissione Salute, presieduta da Daniele Cocco, che ha sentito, nei giorni scorsi, in audizione la commissaria straordinaria dell'Areus, Simonetta Bettellini, sulla situazione dell'emergenza urgenza in Sardegna. La rete territoriale del Sistema sanitario dell'emergenza urgenza, ha spiegato la commissaria, è costituita da circa 200 postazioni di base (soccorritori degli enti del Terzo settore e Associazioni di volontariato), 24 postazioni medicalizzate (con medico e infermiere), un'auto medica (con il medico e l'autista) e 4 postazioni intermedie (2 a Sassari, 1 a Macomer, e 1 a Cagliari) con a bordo autista, soccorritore e infermiere. La commissaria ha spiegato che la rete è stata potenziata a partire dall'autunno 2020 per sostenere l'impatto del Covid-19 a livello regionale. Le postazioni, compreso l'elisoccorso, hanno contribuito non solo con i soccorsi primari pre-ospedalieri, ma anche nei soccorsi secondari, ha spiegato, anche al solo fine di garantire la ridistribuzione dei pazienti nelle diverse terapie intensive, trasferimenti sanitari tra presidi ospedalieri, dimissioni al domicilio, trasporto di pazienti dalla periferia o comuni diversi alle sedi ospedaliere di somministrazioni di anticorpi monoclonali Covid-19, specifici per la prosecuzione della terapia. (segue) (Rsc)