Sardegna: riprende l'attività del Consiglio Regionale, domani il "question time"

- Il Consiglio regionale riprenderà i lavori dopo la pausa estiva domani (martedì 7 settembre) alle 10, con una seduta di "Question time" dedicata ad interrogazioni, interpellanze e mozioni dei gruppi consiliari. Per quanto riguarda l'attiva delle commissioni, nel pomeriggio di martedì, con inizio alle 15:30, si riunirà l'ufficio di presidenza della commissione Bilancio (presieduta da Valerio De Giorgi del Misto) per la programmazione dei lavori. Sempre per martedì pomeriggio ma alle 16:30, è in programma una seduta della commissione Sanità (presieduta dal vice Daniele Cocco di Leu). All'ordine del giorno, oltre alle elezioni di presidente e segretario, le audizioni degli assessori della Pubblica istruzione Andrea Biancareddu e della Sanità Mario Nieddu sulle parti di competenza della Pl n.284 ("legge omnibus"). I lavori proseguiranno mercoledì alle 10 con l'audizione di Anci Sardegna sulla situazione dei medici di medicina generale e di libera scelta. Alle 11, durante una seduta congiunta con la commissione Attività produttive, gli assessori della Sanità Mario Nieddu e dell'Agricoltura Gabriella Murgia riferiranno assieme al direttore dell'Istituto Zooprofilattico della Sardegna sulle attività di contrasto all'epidemia "Blue tongue". (Rsc)