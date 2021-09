Covid: Sardegna in bilico fra zona bianca e gialla, a Cagliari calano contagi, Open day vaccinale in Gallura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte della campagna di immunizzazione, si segnala l'iniziativa dell'Assl di Olbia che ha lanciato un appello alla popolazione gallurese di tutte le fascia d'età per avvicinarsi alla vaccinazione e lancia gli Open day di Olbia e Tempio Pausania, in programma il prossimo venerdì 10 settembre rivolta a tutti i residenti in Gallura dai 12 anni in su che potranno accedere senza alcuna prenotazione all'hub di Tempio dalle 8 alle 22 e dalle 14 alle 18.30. L'azienda sanitaria ricorda che i minori dovranno essere accompagnati da un genitore, portando con sé il modulo di consenso firmato da entrambi i genitori (disponibile sul sito internet della Assl di Olbia) e una copia del documento di identità del genitore, eventualmente, non presente. (Rsc)