- Monte dei Paschi di Siena, la banca "più antica del mondo, non può essere svenduta causa disastri della sinistra". Lo scrive su Twitter il leader della Lega, Matteo Salvini, che rende nota la presenza del suo partito "in piazza coi cittadini a difesa dei 21 mila lavoratori di una Banca sopravvissuta nei secoli a guerre, pestilenze e carestie, ma rischia di morire per colpa del Pd". (Rin)