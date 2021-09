Trasporti: Morelli, su monopattini prezioso contributo di regione Lombardia, domani incontro con operatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'iniziativa della regione Lombardia è un "contributo prezioso al dibattito sulla nuova regolamentazione dell'uso dei monopattini elettrici. Le indicazioni che arrivano dalle amministrazioni regionali e locali ci consentono di studiare risposte adeguate a quella che ormai è un'urgenza improrogabile". Lo afferma in una nota Alessandro Morelli, viceministro alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili. Il Ministero, aggiunge, "sta dando massima priorità al dossier. Domani ci sarà un incontro con gli operatori dei monopattini in sharing per sentire le loro proposte e definire, con il raccordo del Parlamento, regole certe ed uniformi". (Com)