Sardegna: Areus, da gennaio a luglio oltre 100 mila interventi (2)

- "Le situazioni più critiche, tuttavia, si sono verificate e si stanno verificando – ha detto Bettellini - per le lunghe attesa delle postazioni, più spesso di base, per la presa in carico dei pazienti, in particolare sospetti Covid-19, presso i Servizi di Pronto Soccorso degli ospedali, attese che superano anche le 12 ore, con mezzi, pazienti ed equipaggi esposti a condizioni microclimatiche estreme, al di fuori delle camere calde dei presidi e impegno prolungato di ausili sanitari in dotazione del mezzo di postazione da parte degli operatori dei Servizi di Pronto Soccorso". Tra le maggiori criticità evidenziate dalla commissaria la carenza di medici di Medicina territoriale e il fatto che il 70 per cento dei codici rossi e gialli vengano gestiti da mezzi di soccorso di base. La Bettellini ha anche annunciato che la proposta del Piano territoriale è pronta per essere esaminata da parte dei competenti uffici regionali e condivisa con il tavolo di confronto che Areus ha costituito con gli enti del terzo settore. Nel corso dell'audizione sono intervenuti il capogruppo del Pd, Gianfranco Ganau, il capogruppo dei Progressisti, Francesco Agus, e il vice presidente del parlamentino Daniele Cocco. La commissione si è detta disponibile, una volta analizzata nel dettaglio la situazione, anche a presentare delle proposte di integrazione ai fondi già previsti nella PL 284 per il sistema dell'emergenza urgenza. (Rsc)