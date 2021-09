Sardegna: Lapia (Cd), esposto in procura a Nuoro sul dilagare del morbo della lingua blu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Accertare le eventuali responsabilità del dilagare del morbo della lingua blu fra i capi ovini in Sardegna. E' l'obiettivo dell'esposto presentato alla Procura della Repubblica di Nuoro dalla parlamentare Mara Lapia (Centro democratico) assieme a due interrogazioni al ministro della Salute, Roberto Speranza, e dell'Interno, Luciana Lamorgese. "La ragione per la quale il morbo letale della Lingua blu si è così rapidamente diffuso, decimando le greggi, è data principalmente (se non esclusivamente) dal fatto che il piano di prevenzione vaccinale non ha trovato concreta attuazione – ha spiegato Lapia -. Dall'inizio di agosto, prima in Ogliastra e poi in tutto il centro Sardegna, si sono ripresentati diversi focolai, cresciuti del 300 per cento, passando dai 26 del 16 agosto ai 104 del 25 agosto. La principale causa, oltre alla velocità con cui gli insetti infettano gli animali, è il ritardo della profilassi per la mancata assunzione ad Ats di dirigenti veterinari". (Rsc)