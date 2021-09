Calabria: de Magistris, disabili esclusi da lavoro e vita quotidiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli ostacoli per i diversamente abili non sono soltanto le barriere architettoniche. Sono esclusi anche dal lavoro, dalla vita quotidiana, schiacciati da una burocrazia assurda, dalla mancata attenzione al cittadino che - come denuncia giustamente Emanuele Lupo, rappresentante dell'associazione "Disabili Anonimi" - ci relega a vivere continuamente da disabili". Lo ha dichiarato in una nota il sindaco di Napoli e candidato alla presidenza della Regione Calabria Luigi de Magistris: " Accolgo appieno l'appello che Lupo rivolge ai candidati presidente alla Regione Calabria, sul fatto che in questa regione manchi colpevolmente la figura del Garante dei Diritti delle persone con disabilità, istituto previsto, peraltro, dalla Convenzione Onu approvata il 13 dicembre 2006, che l'Italia sottoscritto il 13 dicembre 2006 e tradotto in legge il 3 marzo 2009. Legge che la Calabria, manco a dirlo, disattende per la maggior parte". De Magistris ha concluso: "Il recente successo delle nostre atlete alle paralimpiadi è un bel messaggio che può contribuire a squarciare il velo del pregiudizio su questi temi fondanti, come un'altra cultura della disabilita, che può aiutare a raggiungere risultati importanti. Ed è questo il terreno su cui bisogna muoversi. L'appello dell'associazione "Disabili Anonimi" è una ulteriore conferma del gap di welfare che soffre questa regione. Quando sarò presidente ricostruiremo, pezzo dopo pezzo, la spesa sociale e i diritti delle persone più fragili". (Ren)