Catania: Mulè, vicinanza a Carabiniere ferito

- L'aggressione avvenuta ieri ad Acireale ai danni del vice brigadiere Sebastiano Giovanni Grasso è un episodio di "inaudita violenza ed estrema gravità che deve essere condannato con forza. Il suo intervento, libero dal servizio, esprime il profondo senso del dovere comune a tutti i nostri Carabinieri che ogni giorno rischiano la vita, in prima linea, per la sicurezza di noi tutti. Massima vicinanza a lui, alla sua famiglia e a tutti gli uomini e donne dell'Arma dei Carabinieri". Lo dichiara in una nota il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè.(Com)